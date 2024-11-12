鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.34元，預估目標價為73.2元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.23元上修至7.34元，其中最高估值7.95元，最低估值6.12元，預估目標價為73.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.95)
|7.83
|6.92
|最低值
|6.12(6.12)
|5.8
|6.09
|平均值
|7.27(7.24)
|6.36
|6.51
|中位數
|7.34(7.23)
|6.25
|6.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|424,350,000
|449,811,000
|469,205,200
|最低值
|334,096,000
|344,119,000
|375,978,470
|平均值
|380,421,660
|386,750,140
|414,819,780
|中位數
|375,233,980
|371,408,750
|399,275,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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