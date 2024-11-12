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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.17元下修至2.11元，其中最高估值2.42元，最低估值2.05元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.42(2.42)3.413.63
最低值2.05(2.06)2.172.41
平均值2.18(2.21)2.923.19
中位數2.11(2.17)2.993.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值628,931,000726,583,000786,756,000
最低值593,735,000616,541,470649,381,510
平均值610,308,100681,175,620725,353,660
中位數609,102,200692,362,000737,320,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.711.711.822.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		514,746,200541,750,850519,732,048508,294,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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