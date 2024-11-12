鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.17元下修至2.11元，其中最高估值2.42元，最低估值2.05元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.42(2.42)
|3.41
|3.63
|最低值
|2.05(2.06)
|2.17
|2.41
|平均值
|2.18(2.21)
|2.92
|3.19
|中位數
|2.11(2.17)
|2.99
|3.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|628,931,000
|726,583,000
|786,756,000
|最低值
|593,735,000
|616,541,470
|649,381,510
|平均值
|610,308,100
|681,175,620
|725,353,660
|中位數
|609,102,200
|692,362,000
|737,320,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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