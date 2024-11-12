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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.43元，預估目標價為163.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.81元下修至14.43元，其中最高估值15.63元，最低估值13.6元，預估目標價為163.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.63(15.63)18.0219.9
最低值13.6(13.6)13.8715.46
平均值14.54(14.7)16.0317.36
中位數14.43(14.81)16.217.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值107,007,000116,980,000125,045,000
最低值103,714,000110,375,000121,460,720
平均值105,419,410112,811,600123,252,860
中位數105,540,720112,576,980123,252,860

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.1517.1714.812.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,525,51086,608,16572,159,55459,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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