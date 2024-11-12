鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.43元，預估目標價為163.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.81元下修至14.43元，其中最高估值15.63元，最低估值13.6元，預估目標價為163.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.63(15.63)
|18.02
|19.9
|最低值
|13.6(13.6)
|13.87
|15.46
|平均值
|14.54(14.7)
|16.03
|17.36
|中位數
|14.43(14.81)
|16.2
|17.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|107,007,000
|116,980,000
|125,045,000
|最低值
|103,714,000
|110,375,000
|121,460,720
|平均值
|105,419,410
|112,811,600
|123,252,860
|中位數
|105,540,720
|112,576,980
|123,252,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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