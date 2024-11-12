眾院過半只差4席！共和黨接近完全執政 高層指川普上任後將推三大優先法案

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 08:49

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最新數據顯示，川普所帶領的共和黨只差 4 席就可在眾議院議員選舉中取得過半地位，即將取得對行政和立法部門的完全控制，共和黨領袖近幾天也開始公開規劃自家議程，。

根據《美聯社》統計，截至周一 (11 日)，共和黨在分出勝負的眾議院席次上以 214 席領先民主黨 203 席，必須擁有 218 席才能控制由 435 名議員組成的眾議院。共和黨目前在 18 個還未開完票的選區中領先 8 個。

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現任共和黨籍眾院議長強生 (Mike John) 近日發文說：「美國人民已經發聲並給予我們授權，我們將在上任第一天就做好交付的準備。」

強生日前在寫給黨內同志的信中也列出希望在未來幾個月實現的目標。首先，共和黨在川普上任百日的施政重點將在於稅收。事實上，共和黨在眾議院的領導層和議員早在去年夏天就開會開始草擬一項大規模的稅收法案並制定計劃，以便在川普第二任期的百日內完成該法案。

眾議院多數黨領袖 Steve Scalise 在選後寫給同事的信中說：「我們共和黨團會議過去兩年一直在為這一刻做好準備。」

強生最近接受《福斯新聞》採訪時說：「川普總統希望展現積極性，他想要做大，我們對此感到興奮。」

約翰遜在最近的發言中還說，將向美國人民推銷快速減稅行動，以此作為解決近年來高生活成本和緩解通膨影響的一種方式，儘管一些經濟學家擔心減稅可能會透過刺激經濟增加需求，令物價溫和走漲。

當前 21% 的聯邦企業稅率也將是人們最感興趣的領域，川普希望將其降至 15%，但他現在是否能說服他的政黨仍有待觀察。早在去年夏天，共和黨民粹主義派一些成員就表示願意將稅率維持在 21%，甚至接受加稅來幫助支付其他優先事項。

此外，共和黨人也表示將密切關注傳統化石燃料和綠色能源領域的能源議題。根據 Scalise 概述的正式計畫，共和黨將優先關注化石燃料，包括可能立法強製石油租賃銷售和開闢新的聯邦土地進行鑽探。現任總統拜登前年推出的《通膨削減法案 (IRA)》內能源條款，也將出現在共和黨的待辦事項清單上。

另一個備受關注的則是提高債限問題，但這在共和黨控制的參眾兩院下更接近解決。共和黨完全掌控國會就不太可能拖延進一步提高限制的談判。