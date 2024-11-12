鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對福陸(FLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.68元，其中最高估值2.95元，最低估值2.55元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.95(2.95)
|3.37
|3.69
|最低值
|2.55(2.55)
|2.76
|3.04
|平均值
|2.72(2.74)
|3.05
|3.33
|中位數
|2.68(2.75)
|3
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|176.26億
|193.10億
|207.82億
|最低值
|161.66億
|170.44億
|189.31億
|平均值
|168.19億
|182.32億
|200.21億
|中位數
|167.61億
|181.96億
|203.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-10.87
|-3.10
|-3.29
|0.73
|0.54
|營業收入
|143.48億
|156.68億
|124.35億
|137.44億
|154.74億
詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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