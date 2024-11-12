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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對福陸(FLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.68元，其中最高估值2.95元，最低估值2.55元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.95(2.95)3.373.69
最低值2.55(2.55)2.763.04
平均值2.72(2.74)3.053.33
中位數2.68(2.75)33.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值176.26億193.10億207.82億
最低值161.66億170.44億189.31億
平均值168.19億182.32億200.21億
中位數167.61億181.96億203.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-10.87-3.10-3.290.730.54
營業收入143.48億156.68億124.35億137.44億154.74億

詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLR

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