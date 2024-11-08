〈台幣〉亞幣回神！升逾1角收32.115元 本周上沖下洗周線翻黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 19:57

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台北匯市本周上沖下洗，川普在美國總統大選中勝出後，聯準會一如預期宣布降息 1 碼，美元指數應聲回落，新台幣兌美元匯率今 (8) 日止貶回升，接連衝破 32.2、32.1 元兩道關卡，但午盤升幅逐漸收斂，終場升值 1.25 角，收在 32.115 元，台北及元太外匯總成交值縮至 16.155 億美元。

美國總統大選自台灣時間周三起展開開票作業，隨著川普取得越來越多張選舉人票，「川普交易」也隨之瘋狂，美股、美元、比特幣等大開資金派對，非美貨幣因而受到壓抑，應聲重貶，其中，日元下探 3 個月新低，引來日本官員關切，準備對弱勢日元採取行動，日元因此得以喘口氣，昨日匯價開始止穩。

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新台幣本周累計貶值 1.47 角，貶幅 0.46%，周線終止連三升。

匯銀人士指出，亞幣今天普遍走揚，新台幣盤初亦表現強勢，一度往 32 元整數關卡靠攏，最高升抵 32.035 元、升值多達 2.05 角，主要來自外資、出口商兩股拋匯力道支持。

不過，午盤過後，匯市交易轉淡，投信維持匯出投資款的動作，因而壓抑新台幣走勢，回吐逾半升幅，盤中最低來到 32.17 元，外資則呈雙向進出，新台幣終場以 32.115 元作收，升值 1.25 角。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，日元勁揚 0.9%，韓元升值 0.5%，新加坡幣升 0.42%，新台幣反彈 0.39%，人民幣也升值 0.08%，亞幣紛紛展開強彈。美元指數下跌 0.29%。

對於匯市展望，國泰世華銀行分析，市場情緒仍隨川普交易起舞，短線美元仍高位盤整。中長線在歐元區到明年底仍有 5 碼降息、及日本到明年底 1-2 碼升息空間下，需視 Fed 降息幅度，若 12 月點陣圖同 9 月，則年底美元稍有回落。