證交所董事會拍板 通過LINE Pay申請上市案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 18:41

‌



證交所今 (22) 日董事會正式通過連加網路 LINE Pay (7722-TW) 上市申請案。連加網路公司資本額為新台幣 6 億元，主要業務涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域。

連加網路 2023 年稅前盈餘 6.13 億元，每股純益 8.09 元，2024 年上半年稅前盈餘為 5.03 億元，每股純益為 6.12 元，營運能力持續穩健成長。

‌



LINE Pay 為國內行動支付領導品牌，結合用戶、商店、合作夥伴成功打造完整 LINE Pay 生態圈。目前用戶數突破 1250 萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同每 2 人就有 1 人是 LINE Pay 用戶。

LINE Pay 全台支付據點超過 55 萬處，完整涵蓋線上及線下各產業，並透過各項資源整合，為用戶提供便利優惠的支付體驗，為商店提供將客流量轉換為實質收益的新商機。

LINE Pay 亦積極推動與金融機構的合作，包括與中國信託銀行合作發行 LINE Pay 信用卡，與台北富邦銀行、聯邦銀行及永豐銀行分別推出富邦 J 卡、聯邦賴點卡、永豐 DAWAY 卡，提供消費享 LINE POINTS 點數回饋，累計 4 張卡片發卡數量突破 800 萬張。

LINE Pay 發展涵蓋五大核心領域：用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務。