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鉅亨速報

營收速報 - 凱基金(2883)10月營收44.60億元年增率高達30.64％

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 15:15


凱基金(2883-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣44.60億元，年增率30.64%，月增率-55.57%。

今年1-10月累計營收為568.77億元，累計年增率36.87%。

最新價為17.6元，近5日股價上漲3.29%，相關金融保險上漲1.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+37816 張
  • 外資買賣超：+31318 張
  • 投信買賣超：+6685 張
  • 自營商買賣超：-187 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 44.60億 31% -56%
24/9 100.37億 1236% -544%
24/8 -22.59億 -206% -113%
24/7 168.03億 165% 286%
24/6 43.57億 -61% 2613%
24/5 1.61億 -96% -98%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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