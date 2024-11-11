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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clearwater Analytics Holdings Inc Class ACWAN-US的目標價調升至33元，幅度約17.86%

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Clearwater Analytics Holdings Inc Class A(CWAN-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至33元，調升幅度17.86%。其中最高估值35元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Clearwater Analytics Holdings Inc Class A評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。

Clearwater Analytics Holdings Inc Class A今(11日)收盤價為31.9元。近5日股價上漲17.86%，標普指數上漲4.66%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CWAN市場預估目標價

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Clearwater Analytics Holdings Inc Class A31.9-2.71%

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