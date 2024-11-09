信錦前三季EPS5.57元超越去年整年 加碼投資泰國廠金額增3倍

軸承廠信錦 ( 1582-TW ) 第三季每股純益 1.52 元、前三季 5.57 元，超越去年整年，公司表示，因 Windows10 停止更新及 AI PC 逐步帶來換機需求，加上今年下半年品牌廠提前進行庫存調整等因素，整體產業在明年可望逐步復甦成長。

信錦也宣布，因應國際大廠對於生產基地調配的彈性需求，董事會決議計畫將泰國廠的總投資金額從原先 500 萬美元 (約新台幣 1.6 億元) 增加到 2000 萬美元 (約新台幣 6.4 億元)。