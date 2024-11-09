信錦前三季EPS5.57元超越去年整年 加碼投資泰國廠金額增3倍
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-09 15:50
軸承廠信錦 (1582-TW) 第三季每股純益 1.52 元、前三季 5.57 元，超越去年整年，公司表示，因 Windows10 停止更新及 AI PC 逐步帶來換機需求，加上今年下半年品牌廠提前進行庫存調整等因素，整體產業在明年可望逐步復甦成長。
信錦也宣布，因應國際大廠對於生產基地調配的彈性需求，董事會決議計畫將泰國廠的總投資金額從原先 500 萬美元 (約新台幣 1.6 億元) 增加到 2000 萬美元 (約新台幣 6.4 億元)。
信錦第三季營收 24.68 億元，季減 2.6%、年減 1.9%；毛利率 29.2%，季減 1.4 個百分點、年增 4.2 個百分點；營業利益 3.77 億元，季減 13.6%、年增 18.4%，稅後純益 2.18 億元，季減 34.2%、年減 13.2%，每股純益 1.52 元。
信錦說明，第三季與去年同期相比，雖然營收下滑，但生產製程優化和材料成本管理的成效顯現，加上高階產品出貨占比提高，毛利金額及毛利率提升，不過，業外受美金貶值產生匯兌損失的影響，導致每股純益微幅下滑。
累計信錦前三季營收 71.49 億元，年增 9.8%、毛利率 29.7%，年增 8.8 個百分點、營業利益 11.11 億元，年增 129.5%、稅後純益 7.95 億元，年增 72.9%，每股純益 5.57 元。
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