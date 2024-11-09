藍天10月營收創次高 Q4迎筆電換機潮業績升溫
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-09 15:22
藍天 (2362-TW)10 月營收 27.6 億元，創歷史單月次高，累計前 10 月營收 220 億元，年增 9.4%；藍天表示，第四季受惠中國舊換新補貼、高階機種換機需求，客戶拉貨動能優於去年同期、平均銷售單價上升，第四季業績升溫。
藍天說明，10 月筆電出貨 19.6 萬台，年增 12.9%、營收 25.12 億元，年增 12.42%，刷新歷史新高。第四季中國舊換新補貼出台及雙 11 促銷和高階顯卡機種換機需求，加上疫情時代換機週期及微軟 WIN 10 系統即將終止服務等因素，也將大幅度推升商務機種的換機率。
此外，為因應 Copilot+ PC 筆電新紀元的來臨，藍天表示，將持續推出搭載 INTEL、AMD 新平台及 NV 新世代 GPU 的機種，攜手百位通路商客戶推出更輕薄並具備極致效能與運算力的筆電，迎接明年 AI 換機潮商機。
中國 3C 通路賣場百腦匯以及轉投資的群光百貨方面，藍天看好，第四季進入十一、雙十二、聖誕節慶等消費旺季以及百貨週年慶，加上今年適逢刺激經濟政策利多釋出，消費趨勢可望延續到明年農曆年前。
藍天第三季營收 70.94 億元，季增 7.2%、年增 13.9%；毛利率 19.3%，營業利益 5.35 億元，季減 6.7%、年增 25.2%，營益率 7.55%；稅後純益 6278.4 萬元，每股純益 0.11 元。藍天說明，第三季底美元評價匯率 31.601，台幣較上季回升 3%，業外面臨匯損及利息支出影響，衝擊整體獲利表現。
累計藍天前三季營收 192.41 億元，年增 9.15%、毛利率 19.9%、營業利益 15.46 億元，年增 18.6%、稅後純益 12.9 億元，年增 51.3%，每股純益 2.2 元。
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