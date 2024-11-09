藍天10月營收創次高 Q4迎筆電換機潮業績升溫

藍天說明，10 月筆電出貨 19.6 萬台，年增 12.9%、營收 25.12 億元，年增 12.42%，刷新歷史新高。第四季中國舊換新補貼出台及雙 11 促銷和高階顯卡機種換機需求，加上疫情時代換機週期及微軟 WIN 10 系統即將終止服務等因素，也將大幅度推升商務機種的換機率。