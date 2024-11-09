鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.58元，預估目標價為340.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.33元上修至18.58元，其中最高估值19.83元，最低估值16.47元，預估目標價為340.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|19.83(19.08)
|24.36
|最低值
|16.47(16.47)
|18.44
|平均值
|18.08(17.9)
|22.11
|中位數
|18.58(18.33)
|21.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|18,751,000
|22,205,000
|最低值
|17,970,000
|19,400,000
|平均值
|18,424,430
|20,866,430
|中位數
|18,441,000
|20,937,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.72
|11.59
|5.5
|4.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,957,971
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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