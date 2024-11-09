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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.02元，其中最高估值4.45元，最低估值3.81元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.45(4.45)5.135.957.19
最低值3.81(3.62)3.94.314.78
平均值4.06(4.11)4.525.186.27
中位數4.02(4.1)4.535.176.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值110.96億126.93億145.00億163.31億
最低值108.90億117.78億125.18億137.94億
平均值110.37億122.04億133.73億150.69億
中位數110.43億122.23億133.96億149.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.14-7.65-0.572.977.52
營業收入48.05億33.78億59.92億83.99億99.17億

詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABNB

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