鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.02元，其中最高估值4.45元，最低估值3.81元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.45(4.45)
|5.13
|5.95
|7.19
|最低值
|3.81(3.62)
|3.9
|4.31
|4.78
|平均值
|4.06(4.11)
|4.52
|5.18
|6.27
|中位數
|4.02(4.1)
|4.53
|5.17
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110.96億
|126.93億
|145.00億
|163.31億
|最低值
|108.90億
|117.78億
|125.18億
|137.94億
|平均值
|110.37億
|122.04億
|133.73億
|150.69億
|中位數
|110.43億
|122.23億
|133.96億
|149.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.14
|-7.65
|-0.57
|2.97
|7.52
|營業收入
|48.05億
|33.78億
|59.92億
|83.99億
|99.17億
詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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