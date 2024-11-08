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鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至7.21元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.21元，其中最高估值7.34元，最低估值6.2元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.34(7.29)6.796.916.77
最低值6.2(6.2)5.566.056.77
平均值6.97(6.92)6.316.456.77
中位數7.21(7.1)6.576.456.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值58.99億58.51億59.92億
最低值50.60億51.65億53.49億
平均值54.77億55.52億57.24億
中位數53.85億55.70億57.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.794.036.236.696.95
營業收入56.60億46.02億51.15億52.91億56.59億

詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPG

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