鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.04元上修至2.08元，其中最高估值2.25元，最低估值2.02元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.25(2.22)
|2.67
|3.01
|3.2
|最低值
|2.02(2.02)
|2.04
|2.3
|2.35
|平均值
|2.13(2.05)
|2.31
|2.62
|2.75
|中位數
|2.08(2.04)
|2.29
|2.61
|2.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.27億
|68.54億
|78.29億
|104.35億
|最低值
|58.01億
|63.16億
|68.40億
|82.82億
|平均值
|58.70億
|65.87億
|73.68億
|90.20億
|中位數
|58.67億
|65.87億
|73.48億
|83.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|0.58
|0.73
|1.06
|1.46
|營業收入
|21.56億
|25.94億
|33.42億
|44.17億
|53.05億
詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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