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鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.04元上修至2.08元，其中最高估值2.25元，最低估值2.02元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.25(2.22)2.673.013.2
最低值2.02(2.02)2.042.32.35
平均值2.13(2.05)2.312.622.75
中位數2.08(2.04)2.292.612.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.27億68.54億78.29億104.35億
最低值58.01億63.16億68.40億82.82億
平均值58.70億65.87億73.68億90.20億
中位數58.67億65.87億73.48億83.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.370.580.731.061.46
營業收入21.56億25.94億33.42億44.17億53.05億

詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTNT

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