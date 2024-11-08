鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至15.74元，預估目標價為240元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.87元下修至15.74元，其中最高估值15.98元，最低估值15.69元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.98(16.33)
|19.64
|22.7
|最低值
|15.69(15.69)
|16.7
|19.17
|平均值
|15.79(15.92)
|17.81
|20.38
|中位數
|15.74(15.87)
|17.63
|19.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|66,120,000
|76,204,000
|83,605,000
|最低值
|65,173,000
|70,096,000
|75,321,510
|平均值
|65,654,330
|71,963,200
|78,293,170
|中位數
|65,577,280
|71,410,000
|75,953,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.53
|11.8
|11.15
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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