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鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至15.74元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.87元下修至15.74元，其中最高估值15.98元，最低估值15.69元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.98(16.33)19.6422.7
最低值15.69(15.69)16.719.17
平均值15.79(15.92)17.8120.38
中位數15.74(15.87)17.6319.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值66,120,00076,204,00083,605,000
最低值65,173,00070,096,00075,321,510
平均值65,654,33071,963,20078,293,170
中位數65,577,28071,410,00075,953,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.5311.811.1511.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,862,10465,784,23762,999,98955,547,908

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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