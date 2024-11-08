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鉅亨速報

營收速報 - 永崴投控(3712)10月營收39.86億元年增率高達101.4％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15


永崴投控(3712-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣39.86億元，年增率101.4%，月增率126.17%。

今年1-10月累計營收為190.83億元，累計年增率55.87%。

最新價為52.4元，近5日股價上漲3.76%，相關電腦週邊上漲6.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+100 張
  • 外資買賣超：+100 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 39.86億 101% 126%
24/9 17.62億 3% -10%
24/8 19.61億 54% 22%
24/7 16.12億 30% -24%
24/6 21.24億 109% 9%
24/5 19.49億 100% 6%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收永崴投控

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