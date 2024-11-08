營收速報 - 永崴投控(3712)10月營收39.86億元年增率高達101.4％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15
永崴投控(3712-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣39.86億元，年增率101.4%，月增率126.17%。
今年1-10月累計營收為190.83億元，累計年增率55.87%。
最新價為52.4元，近5日股價上漲3.76%，相關電腦週邊上漲6.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+100 張
- 外資買賣超：+100 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|39.86億
|101%
|126%
|24/9
|17.62億
|3%
|-10%
|24/8
|19.61億
|54%
|22%
|24/7
|16.12億
|30%
|-24%
|24/6
|21.24億
|109%
|9%
|24/5
|19.49億
|100%
|6%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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