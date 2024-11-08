營收速報 - 乙盛-KY(5243)10月營收13.47億元年增率高達43.01％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:16
乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣13.47億元，年增率43.01%，月增率22.29%。
今年1-10月累計營收為107.90億元，累計年增率9.81%。
最新價為66.4元，近5日股價上漲8.95%，相關光 電 業上漲2.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-672 張
- 外資買賣超：-984 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+312 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|13.47億
|43%
|22%
|24/9
|11.01億
|19%
|-5%
|24/8
|11.55億
|22%
|1%
|24/7
|11.42億
|35%
|5%
|24/6
|10.90億
|15%
|16%
|24/5
|9.40億
|-14%
|-17%
乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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