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鉅亨速報

營收速報 - 乙盛-KY(5243)10月營收13.47億元年增率高達43.01％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:16


乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣13.47億元，年增率43.01%，月增率22.29%。

今年1-10月累計營收為107.90億元，累計年增率9.81%。

最新價為66.4元，近5日股價上漲8.95%，相關光 電 業上漲2.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-672 張
  • 外資買賣超：-984 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+312 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 13.47億 43% 22%
24/9 11.01億 19% -5%
24/8 11.55億 22% 1%
24/7 11.42億 35% 5%
24/6 10.90億 15% 16%
24/5 9.40億 -14% -17%

乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收乙盛-KY

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