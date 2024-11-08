營收速報 - 萬海(2615)10月營收137.79億元年增率高達68.64％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15
今年1-10月累計營收為1,340.52億元，累計年增率61.03%。
最新價為93.7元，近5日股價下跌-0.53%，相關航 運 業上漲4.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7528 張
- 外資買賣超：-10252 張
- 投信買賣超：+1249 張
- 自營商買賣超：+1475 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|137.79億
|69%
|-8%
|24/9
|149.66億
|82%
|-23%
|24/8
|194.06億
|126%
|-3%
|24/7
|201.08億
|144%
|21%
|24/6
|166.06億
|103%
|45%
|24/5
|114.54億
|40%
|13%
萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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