營收速報 - 順天(5525)10月營收13.84億元年增率高達1590.44％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16
順天(5525-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣13.84億元，年增率1590.44%，月增率612.35%。
今年1-10月累計營收為41.15億元，累計年增率-15.81%。
最新價為33.65元，近5日股價上漲5.25%，相關建材營造上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+344 張
- 外資買賣超：+343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|13.84億
|1590%
|612%
|24/9
|1.94億
|9%
|-2%
|24/8
|1.98億
|-92%
|-21%
|24/7
|2.51億
|-81%
|-87%
|24/6
|18.65億
|420%
|5349%
|24/5
|3,422萬
|-32%
|-14%
順天(5525-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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