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鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)10月營收21.81億元年增率高達45.97％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16


遠雄(5522-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣21.81億元，年增率45.97%，月增率-21.45%。

今年1-10月累計營收為198.00億元，累計年增率49.13%。

最新價為67.3元，近5日股價下跌-0.3%，相關建材營造上漲0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-362 張
  • 外資買賣超：-1152 張
  • 投信買賣超：+727 張
  • 自營商買賣超：+63 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 21.81億 46% -21%
24/9 27.76億 39% -4%
24/8 28.87億 90% -12%
24/7 32.93億 128% 111%
24/6 15.60億 141% -21%
24/5 19.70億 2192% 6%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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