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鉅亨速報

營收速報 - 振發(5426)10月營收1.39億元年增率高達33.39％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16


振發(5426-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.39億元，年增率33.39%，月增率14.98%。

今年1-10月累計營收為11.47億元，累計年增率-3.08%。

最新價為37.7元，近5日股價上漲20.35%，相關電腦及週設類指數上漲2.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-97 張
  • 外資買賣超：-236 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+139 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.39億 33% 15%
24/9 1.21億 -0% 3%
24/8 1.18億 -8% -8%
24/7 1.29億 5% 0%
24/6 1.28億 11% 18%
24/5 1.08億 -7% -3%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收振發

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