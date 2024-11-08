營收速報 - 振發(5426)10月營收1.39億元年增率高達33.39％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16
今年1-10月累計營收為11.47億元，累計年增率-3.08%。
最新價為37.7元，近5日股價上漲20.35%，相關電腦及週設類指數上漲2.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-97 張
- 外資買賣超：-236 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+139 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.39億
|33%
|15%
|24/9
|1.21億
|-0%
|3%
|24/8
|1.18億
|-8%
|-8%
|24/7
|1.29億
|5%
|0%
|24/6
|1.28億
|11%
|18%
|24/5
|1.08億
|-7%
|-3%
振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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