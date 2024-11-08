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營收速報 - 建榮(5340)10月營收1.79億元年增率高達41.09％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16


建榮(5340-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.79億元，年增率41.09%，月增率-1.42%。

今年1-10月累計營收為16.17億元，累計年增率67.66%。

最新價為44.25元，近5日股價上漲5.67%，相關電子零組件類指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+148 張
  • 外資買賣超：+147 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.79億 41% -1%
24/9 1.81億 56% -7%
24/8 1.96億 77% 12%
24/7 1.74億 113% 15%
24/6 1.52億 84% -0%
24/5 1.52億 74% 2%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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