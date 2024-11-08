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鉅亨速報

營收速報 - 德宏(5475)10月營收4,791萬元年增率高達53.43％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:16


德宏(5475-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣4,791萬元，年增率53.43%，月增率10.18%。

今年1-10月累計營收為4.37億元，累計年增率-9.23%。

最新價為13.6元，近5日股價上漲1.52%，相關電子零組件類指數上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-217 張
  • 外資買賣超：-217 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 4,791萬 53% 10%
24/9 4,348萬 -29% -9%
24/8 4,804萬 -22% -2%
24/7 4,898萬 9% 13%
24/6 4,320萬 -3% -18%
24/5 5,240萬 16% -23%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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