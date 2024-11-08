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鉅亨速報

營收速報 - 商丞(8277)10月營收3,692萬元年增率高達122.02％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:16


商丞(8277-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣3,692萬元，年增率122.02%，月增率114.28%。

今年1-10月累計營收為2.39億元，累計年增率7.01%。

最新價為14.4元，近5日股價上漲3.48%，相關半導體類指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+50 張
  • 外資買賣超：+50 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 3,692萬 122% 114%
24/9 1,723萬 -13% -19%
24/8 2,132萬 53% 84%
24/7 1,156萬 -24% -30%
24/6 1,647萬 -58% -64%
24/5 4,544萬 43% 101%

商丞(8277-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。F113050事務性機器設備批發業F213030事務性機器設備零售業。CB01020事務機器製造業F401010國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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