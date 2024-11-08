營收速報 - 商丞(8277)10月營收3,692萬元年增率高達122.02％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:16
今年1-10月累計營收為2.39億元，累計年增率7.01%。
最新價為14.4元，近5日股價上漲3.48%，相關半導體類指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+50 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|3,692萬
|122%
|114%
|24/9
|1,723萬
|-13%
|-19%
|24/8
|2,132萬
|53%
|84%
|24/7
|1,156萬
|-24%
|-30%
|24/6
|1,647萬
|-58%
|-64%
|24/5
|4,544萬
|43%
|101%
商丞(8277-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。F113050事務性機器設備批發業F213030事務性機器設備零售業。CB01020事務機器製造業F401010國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇