search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化ROK-US的目標價調降至280元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)提出目標價估值：中位數由293元下修至280元，調降幅度4.44%。其中最高估值368元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予洛克威爾自動化評價：積極樂觀8位、保持中立13位、保守悲觀4位。

洛克威爾自動化今(8日)收盤價為249.16元。近5日股價下跌4.44%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ROK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
洛克威爾自動化249.16-0.64%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty