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鉅亨速報

營收速報 - 東泥(1110)10月營收2.50億元年增率高達30.77％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


東泥(1110-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣2.50億元，年增率30.77%，月增率-13.6%。

今年1-10月累計營收為23.22億元，累計年增率26.71%。

最新價為21.75元，近5日股價上漲0.69%，相關水泥工業上漲0.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 2.50億 31% -14%
24/9 2.89億 71% -12%
24/8 3.27億 104% 19%
24/7 2.74億 63% 42%
24/6 1.93億 6% -6%
24/5 2.05億 -4% -1%

東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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