鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.78元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.74元下修至-0.78元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.92元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.56(-0.56)
|-0.56
|-0.25
|0.81
|最低值
|-0.92(-0.92)
|-1.74
|-1.23
|-1.11
|平均值
|-0.75(-0.74)
|-1.1
|-0.95
|-0.45
|中位數
|-0.78(-0.74)
|-1.08
|-1.05
|-0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.40億
|4.52億
|11.75億
|22.53億
|最低值
|7,740萬
|2,000萬
|1,700萬
|3.44億
|平均值
|1.79億
|1.65億
|3.40億
|10.30億
|中位數
|1.49億
|1.40億
|2.41億
|8.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.21
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|營業收入
|6,769萬
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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