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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.78元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.74元下修至-0.78元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.92元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.56(-0.56)-0.56-0.250.81
最低值-0.92(-0.92)-1.74-1.23-1.11
平均值-0.75(-0.74)-1.1-0.95-0.45
中位數-0.78(-0.74)-1.08-1.05-0.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.40億4.52億11.75億22.53億
最低值7,740萬2,000萬1,700萬3.44億
平均值1.79億1.65億3.40億10.30億
中位數1.49億1.40億2.41億8.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.21-3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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