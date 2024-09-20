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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-0.74元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.76元上修至-0.74元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.92元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.56(-0.56)-0.56-0.250.81
最低值-0.92(-0.92)-1.74-1.23-0.75
平均值-0.74(-0.75)-1.11-0.92-0.36
中位數-0.74(-0.76)-1.06-0.95-0.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.40億4.52億11.75億22.53億
最低值1.11億2,000萬1.48億5.19億
平均值1.88億1.98億4.08億11.36億
中位數1.52億1.84億2.45億8.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.21-3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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