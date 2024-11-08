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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為86.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.11元，其中最高估值1.54元，最低估值0.71元，預估目標價為86.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.23)1.952.482.89
最低值0.71(0.71)0.821.261.44
平均值1.11(1.06)1.311.832.29
中位數1.11(1.09)1.321.812.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.48億48.60億51.66億49.35億
最低值38.06億36.81億38.70億42.39億
平均值38.85億42.68億45.99億46.79億
中位數38.70億42.31億46.15億47.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.35-2.57-0.822.390.79
營業收入20.22億11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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