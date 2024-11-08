鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為86.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.11元，其中最高估值1.54元，最低估值0.71元，預估目標價為86.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.23)
|1.95
|2.48
|2.89
|最低值
|0.71(0.71)
|0.82
|1.26
|1.44
|平均值
|1.11(1.06)
|1.31
|1.83
|2.29
|中位數
|1.11(1.09)
|1.32
|1.81
|2.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.48億
|48.60億
|51.66億
|49.35億
|最低值
|38.06億
|36.81億
|38.70億
|42.39億
|平均值
|38.85億
|42.68億
|45.99億
|46.79億
|中位數
|38.70億
|42.31億
|46.15億
|47.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.35
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|營業收入
|20.22億
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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