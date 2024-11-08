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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估上修至11.23元，預估目標價為202.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對高通(QCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.23元，其中最高估值12.94元，最低估值10.28元，預估目標價為202.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.94(12.94)1616.13
最低值10.28(10.23)10.710.45
平均值11.22(11.11)12.3713.09
中位數11.23(11.05)12.3512.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值447.00億497.55億513.01億
最低值405.00億410.96億415.26億
平均值424.20億452.93億468.23億
中位數423.39億454.76億470.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.527.8711.376.428.97
營業收入235.31億335.66億442.00億358.20億389.62億

詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQCOM

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