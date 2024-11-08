鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估上修至11.23元，預估目標價為202.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對高通(QCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.23元，其中最高估值12.94元，最低估值10.28元，預估目標價為202.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.94(12.94)
|16
|16.13
|最低值
|10.28(10.23)
|10.7
|10.45
|平均值
|11.22(11.11)
|12.37
|13.09
|中位數
|11.23(11.05)
|12.35
|12.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|447.00億
|497.55億
|513.01億
|最低值
|405.00億
|410.96億
|415.26億
|平均值
|424.20億
|452.93億
|468.23億
|中位數
|423.39億
|454.76億
|470.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.52
|7.87
|11.37
|6.42
|8.97
|營業收入
|235.31億
|335.66億
|442.00億
|358.20億
|389.62億
詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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