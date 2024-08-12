鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.14元，其中最高估值1.46元，最低估值0.72元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.46(1.47)
|1.88
|2.4
|2.8
|最低值
|0.72(0.91)
|1.04
|1.36
|2.44
|平均值
|1.15(1.21)
|1.42
|1.95
|2.61
|中位數
|1.14(1.19)
|1.42
|1.99
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.66億
|44.60億
|47.38億
|49.40億
|最低值
|35.34億
|36.85億
|40.40億
|41.90億
|平均值
|38.10億
|41.31億
|44.74億
|45.51億
|中位數
|38.96億
|41.94億
|44.40億
|45.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|20.22億
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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