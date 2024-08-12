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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.14元，其中最高估值1.46元，最低估值0.72元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.46(1.47)1.882.42.8
最低值0.72(0.91)1.041.362.44
平均值1.15(1.21)1.421.952.61
中位數1.14(1.19)1.421.992.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.66億44.60億47.38億49.40億
最低值35.34億36.85億40.40億41.90億
平均值38.10億41.31億44.74億45.51億
中位數38.96億41.94億44.40億45.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入20.22億11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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