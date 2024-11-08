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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估下修至1.95元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.95元，其中最高估值2.2元，最低估值1.83元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.2(2.2)2.873.363.87
最低值1.83(1.83)1.782.232.58
平均值1.96(1.98)2.362.83.24
中位數1.95(1.98)2.382.753.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.38億38.60億42.08億45.31億
最低值34.87億35.18億37.01億39.39億
平均值35.15億37.04億39.72億41.57億
中位數35.25億37.47億40.10億40.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.490.931.242.26
營業收入23.91億29.83億31.89億33.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTCH

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