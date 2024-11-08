鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估下修至1.95元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.95元，其中最高估值2.2元，最低估值1.83元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.2(2.2)
|2.87
|3.36
|3.87
|最低值
|1.83(1.83)
|1.78
|2.23
|2.58
|平均值
|1.96(1.98)
|2.36
|2.8
|3.24
|中位數
|1.95(1.98)
|2.38
|2.75
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.38億
|38.60億
|42.08億
|45.31億
|最低值
|34.87億
|35.18億
|37.01億
|39.39億
|平均值
|35.15億
|37.04億
|39.72億
|41.57億
|中位數
|35.25億
|37.47億
|40.10億
|40.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.49
|0.93
|1.24
|2.26
|營業收入
|23.91億
|29.83億
|31.89億
|33.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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