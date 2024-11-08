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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調降至42元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)提出目標價估值：中位數由45元下修至42元，調降幅度6.67%。其中最高估值55元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Match Group Inc. - New評價：積極樂觀19位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Match Group Inc. - New今(8日)收盤價為31.11元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲4.69%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTCH市場預估目標價

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Match Group Inc. - New31.11-17.87%

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