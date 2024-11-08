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鉅亨速報

營收速報 - 2024年11月8日台股大型公司10月營收一覽（新增39家）

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 07:55


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2024年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計72家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
愛山林-建材營造業 18.08億 174.6%
技嘉-電腦及週邊設備業 257.72億 53.7%
冠德-建材營造業 29.41億 52.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
愛山林-建材營造業 18.08億 82.0%
冠德-建材營造業 29.41億 25.6%
亞聚-塑膠工業 4.66億 21.6%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達72家。其中營收年增大於 25％有9家，年增小於-20％有5家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 9家
大於50億 >= 0% 33家
大於50億 < 0% 25家
大於50億 <= -20% 5家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 7.68億 335.9%
愛山林-建材營造業 18.08億 174.6%
英業達-電腦及週邊設備業 646.85億 60.1%
技嘉-電腦及週邊設備業 257.72億 53.7%
冠德-建材營造業 29.41億 52.7%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
愛山林-建材營造業 18.08億 82.0%
冠德-建材營造業 29.41億 25.6%
亞聚-塑膠工業 4.66億 21.6%
鴻準-其他電子業 65.71億 17.2%
和桐-化學工業 20.20億 17.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收10月營收汽車工業鴻華先進-創建材營造業愛山林

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台股首頁我要存股
愛山林86.11.29%
技嘉304.50.50%
冠德48.551.57%
亞聚17.44.50%
鴻華先進-創42.751.18%
英業達52.50.77%
鴻準95.99.98%
和桐8.40.72%

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