營收速報 - 2024年11月8日台股大型公司10月營收一覽（新增39家）
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 07:55
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月8日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計72家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|愛山林-建材營造業
|18.08億
|174.6%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|257.72億
|53.7%
|冠德-建材營造業
|29.41億
|52.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|愛山林-建材營造業
|18.08億
|82.0%
|冠德-建材營造業
|29.41億
|25.6%
|亞聚-塑膠工業
|4.66億
|21.6%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達72家。其中營收年增大於 25％有9家，年增小於-20％有5家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|9家
|大於50億
|>= 0%
|33家
|大於50億
|< 0%
|25家
|大於50億
|<= -20%
|5家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|7.68億
|335.9%
|愛山林-建材營造業
|18.08億
|174.6%
|英業達-電腦及週邊設備業
|646.85億
|60.1%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|257.72億
|53.7%
|冠德-建材營造業
|29.41億
|52.7%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|愛山林-建材營造業
|18.08億
|82.0%
|冠德-建材營造業
|29.41億
|25.6%
|亞聚-塑膠工業
|4.66億
|21.6%
|鴻準-其他電子業
|65.71億
|17.2%
|和桐-化學工業
|20.20億
|17.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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