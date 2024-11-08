〈貴金屬盤後〉Fed降息 美元走軟 黃金漲逾 1%
鉅亨網編譯許家華 2024-11-08 06:37
黃金價格周四 (7 日) 漲逾 1%，係因美聯準會如普遍預期降息 25 個百分點，令美元貶值而提供大宗商品上漲動力。
Fed 經歷為期兩日的政策會議後，將基準隔夜利率下調至 4.50%-4.75% 的範圍，係因決策者注意到就業市場「普遍放緩」的情形。
美國降息令美元和債券殖利率承壓，並提振不孳息的黃金之投資吸引力。
獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「黃金仍處於強勁的牛市中，從大選到 Fed 政策會議，本周沒有任何事件能改變這一點。除非鮑爾今日傾向於暫停，否則黃金價格可能會收復前一日本能上的損失。」
川普勝選後，美元指數兌其他貨幣下跌 0.6%，自此前登上的 4 個月高點回落。
根據 LSEG 數據，交易者目前預計聯準會 12 月將再降息 25 個基點。
獨立分析師 Michael Hewson 報告中寫道，隨著川普重新掌權，未來降息之路恐更艱難，因為人們擔心價格上漲和持續的通膨會迫使 Fed 長時間保持緊縮的貨幣政策，這與他們的期望相悖。
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