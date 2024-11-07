〈貴金屬盤後〉川普勝選 美元走漲 黃金加速回落 跌至3周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-11-07 06:38
川普當選美國總統後，投資人紛紛買進美元，黃金價格周三 (6 日) 跌至 3 周低點。市場也關注美聯準會 (Fed) 周四的利率決定，以探詢 Fed 寬鬆週期的進一步線索，該週期讓今年金價屢創歷史新高。
StoneX 分析師 Rhona O"Connell 表示：「原本市場預期選舉結果會存在爭議，但川普明確的勝利消除此不確定性，減少了風險。川普的當選使得美元今日早盤強勢上漲，這兩者的結合導致黃金價格下跌。」
投資人表示，川普就任總統後將提振美元，因為川普預計提出新關稅政策，可能引發通膨飆升，導致 Fed 暫停寬鬆週期。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在川普推出新關稅後，通膨上升的風險可能會減緩美國降息的步伐。
「FOMC (聯邦公開市場委員會) 周似仍可能降息，但會後發言的措辭將被市場仔細研究，看是否有暫停降息的跡象。」
繼 9 月降息 50 個基點後，投資人普遍預期 Fed 此回將降息 25 個基點。
隨著美元上漲，從石油和天然氣到金屬和穀物的大宗商品價格均下跌。
其他貴金屬交易
所有三種金屬均觸及 3 周以來的最低水準。
- 電動車充電挑戰大，市場上有無最佳解方?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉受選舉不確定性推升 黃金上漲
- 〈貴金屬盤後〉受選舉不確定性推升 黃金上漲
- 〈貴金屬盤後〉美大選前夕 Fed會議在即 不確定性籠罩市場 黃金小漲
- 〈貴金屬盤後〉美元 殖利率走強打壓 非農提高降息希望 黃金小跌
下一篇