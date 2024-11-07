〈貴金屬盤後〉川普勝選 美元走漲 黃金加速回落 跌至3周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-11-07 06:38

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川普當選美國總統後，投資人紛紛買進美元，黃金價格周三 (6 日) 跌至 3 周低點。市場也關注美聯準會 (Fed) 周四的利率決定，以探詢 Fed 寬鬆週期的進一步線索，該週期讓今年金價屢創歷史新高。

現貨黃金下跌 2.8%，至每盎司 2667.19 美元，盤中觸及 3 周低點 2652.19 美元，創下 5 個月來最大單日跌幅。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2.7%，收每盎司 2676.30 美元。

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StoneX 分析師 Rhona O"Connell 表示：「原本市場預期選舉結果會存在爭議，但川普明確的勝利消除此不確定性，減少了風險。川普的當選使得美元今日早盤強勢上漲，這兩者的結合導致黃金價格下跌。」

投資人表示，川普就任總統後將提振美元，因為川普預計提出新關稅政策，可能引發通膨飆升，導致 Fed 暫停寬鬆週期。

美元指數創下 4 個月新高，使得美元計價的黃金對非美元買家來說更加昂貴。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在川普推出新關稅後，通膨上升的風險可能會減緩美國降息的步伐。

「FOMC (聯邦公開市場委員會) 周似仍可能降息，但會後發言的措辭將被市場仔細研究，看是否有暫停降息的跡象。」

繼 9 月降息 50 個基點後，投資人普遍預期 Fed 此回將降息 25 個基點。

隨著美元上漲，從石油和天然氣到金屬和穀物的大宗商品價格均下跌。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 4.4%，至每盎司 31.24 美元。

現貨鉑金下跌 0.8%，至 991.60 美元。

現貨鈀金下跌 3.4%，至 1039.43 美元。