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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為709.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.99元，其中最高估值8.25元，最低估值7.65元，預估目標價為709.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.25(8.25)10.8613.8414.66
最低值7.65(7.65)8.1210.1313.46
平均值7.89(7.72)9.0911.4914.06
中位數7.99(7.68)9.0111.2614.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.02億30.50億36.27億42.85億
最低值25.70億28.92億34.25億42.23億
平均值25.89億29.99億35.19億42.54億
中位數25.97億30.06億35.28億42.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.28-1.90-1.66-2.35-3.53
營業收入6.75億8.83億13.01億17.31億21.70億

詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUBS

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