鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為709.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.99元，其中最高估值8.25元，最低估值7.65元，預估目標價為709.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.25)
|10.86
|13.84
|14.66
|最低值
|7.65(7.65)
|8.12
|10.13
|13.46
|平均值
|7.89(7.72)
|9.09
|11.49
|14.06
|中位數
|7.99(7.68)
|9.01
|11.26
|14.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.02億
|30.50億
|36.27億
|42.85億
|最低值
|25.70億
|28.92億
|34.25億
|42.23億
|平均值
|25.89億
|29.99億
|35.19億
|42.54億
|中位數
|25.97億
|30.06億
|35.28億
|42.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.28
|-1.90
|-1.66
|-2.35
|-3.53
|營業收入
|6.75億
|8.83億
|13.01億
|17.31億
|21.70億
詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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