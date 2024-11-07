華銀2個月內2度出包 金管會證實：App推播異常 並非被駭

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 19:07

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華南銀行系統 2 個月內 2 度出包，今 (7) 日為行動銀行 App 大量推播出帳、入帳等相關訊息，引發用戶恐慌，誤認遭到詐騙集團提領或盜刷，金管會證實，根據初步了解，華銀 App 下午服務異常約 35 分鐘，但並非被駭，今天就會通報「重大偶發事件」進來，依照規定，必須在通報後的七個營業日內來詳報後續處理情形。

金管會銀行局副局長林志吉說明，根據華南銀行初步說明，今天下午 1 點 38 分至 1 點 50 分之間，發現 App 交易速度緩慢，但網銀交易正常，主要因為 App 推播系統服務異常，大量發送訊息到行動銀行的客戶手機，因此，許多客戶好奇登入 App 查看，進而使得登入服務緩慢、逾時。

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華銀進行緊急處理，採取分批關閉行動銀行對外服務並重啟，爾後於下午 2 點 13 分全面恢復正常，總計影響時間約 35 分鐘。

有多位網友反應，當時華銀 App 跳出多筆出帳、入帳通知，便誤以為遭到詐騙集團提領或盜刷，感到相當恐慌，不過，似乎只有 Android 版本異常。針對推播內容，林志吉回應，目前該行尚未明確說明，等到重大偶發通報進來，再看原因為何，不過，華銀強調並非被駭。

事實上，華南銀行 9/22 才發生網路銀行及行動銀行 App 大當機，時間超過 10 小時，但主要受到協力廠商中華電信機房失火影響，當時亦有通報金管會「重大偶發事件」，對此，林志吉說，此案應該還在處理當中，對於華銀二度出現系統相關問題，會請業者併案報告再來處理。