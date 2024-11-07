金屬中心攜金全益推動JIS認證服務 拓展日本扣件市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 17:26

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金屬中心宣布，與國內扣件廠金全益拓簽署合作備忘錄，共同探討日本 JIS 認證最新驗證流程，透過研析日本國際標準規範，提供技術與檢測標章認證制度諮詢，協助國內扣件業者申請認證，拓展日本扣件市場。

雙方此次合作將針對日本檢測驗證與品質技術專業領域，包括標準認證流程、檢測計畫制定、驗證申請等技術進行深入交流，進一步推動台灣扣件產品在國際驗證技術上的突破與應用。

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金全益董事長王義方表示，雙方將在技術諮詢、國際標準規範及認證流程等方面深化合作，並期待未來在檢測與驗證領域中為國內扣件產業提供參考，助力台灣切入日本扣件市場版圖。

金屬中心董事長林仁益表示，透過雙方的密切合作，金屬中心除了持續厚實產品驗證能力外，也將促進台灣扣件產品與國際標準接軌，進一步強化國內扣件產品優勢，提升國際吸引力和市場潛力。