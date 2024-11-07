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營收速報 - 森寶(3489)10月營收10.84億元年增率高達1970.88％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


森寶(3489-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣10.84億元，年增率1970.88%，月增率166.07%。

今年1-10月累計營收為21.17億元，累計年增率279.26%。

最新價為23.35元，近5日股價上漲4.25%，相關建材營造股價指數下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+66 張
  • 外資買賣超：+66 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 10.84億 1971% 166%
24/9 4.07億 762% 383%
24/8 8,436萬 45% -4%
24/7 8,772萬 43% -10%
24/6 9,796萬 94% 1%
24/5 9,692萬 85% 6%

森寶(3489-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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