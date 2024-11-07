營收速報 - 森寶(3489)10月營收10.84億元年增率高達1970.88％
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
森寶(3489-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣10.84億元，年增率1970.88%，月增率166.07%。
今年1-10月累計營收為21.17億元，累計年增率279.26%。
最新價為23.35元，近5日股價上漲4.25%，相關建材營造股價指數下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|10.84億
|1971%
|166%
|24/9
|4.07億
|762%
|383%
|24/8
|8,436萬
|45%
|-4%
|24/7
|8,772萬
|43%
|-10%
|24/6
|9,796萬
|94%
|1%
|24/5
|9,692萬
|85%
|6%
森寶(3489-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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