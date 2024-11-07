search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)10月營收29.41億元年增率高達52.7％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:15


冠德(2520-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣29.41億元，年增率52.7%，月增率25.58%。

今年1-10月累計營收為251.02億元，累計年增率58.57%。

最新價為48.55元，近5日股價上漲5.4%，相關建材營造下跌-0.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1612 張
  • 外資買賣超：+1469 張
  • 投信買賣超：+226 張
  • 自營商買賣超：-83 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 29.41億 53% 26%
24/9 23.42億 27% 17%
24/8 19.96億 6% -25%
24/7 26.65億 117% -39%
24/6 43.90億 249% -4%
24/5 45.57億 133% 226%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收冠德

相關行情

台股首頁我要存股
冠德48.551.57%
美元/台幣32.2450.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中弱短強
冠德

70.83%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
冠德

70.83%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
冠德

70.83%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
冠德

70.83%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
冠德

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty