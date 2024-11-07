營收速報 - 皇翔(2545)10月營收10.57億元年增率高達253.38％
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
今年1-10月累計營收為112.23億元，累計年增率382.6%。
最新價為61.7元，近5日股價上漲7.14%，相關建材營造下跌-0.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+711 張
- 外資買賣超：+741 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|10.57億
|253%
|-2%
|24/9
|10.75億
|359%
|-54%
|24/8
|23.40億
|1105%
|127%
|24/7
|10.32億
|146%
|-10%
|24/6
|11.45億
|384%
|22%
|24/5
|9.39億
|361%
|-22%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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