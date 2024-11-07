search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 皇翔(2545)10月營收10.57億元年增率高達253.38％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


皇翔(2545-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣10.57億元，年增率253.38%，月增率-1.7%。

今年1-10月累計營收為112.23億元，累計年增率382.6%。

最新價為61.7元，近5日股價上漲7.14%，相關建材營造下跌-0.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+711 張
  • 外資買賣超：+741 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 10.57億 253% -2%
24/9 10.75億 359% -54%
24/8 23.40億 1105% 127%
24/7 10.32億 146% -10%
24/6 11.45億 384% 22%
24/5 9.39億 361% -22%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收皇翔

相關行情

台股首頁我要存股
皇翔61.70.33%
美元/台幣32.240.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
皇翔

72%

勝率

延伸閱讀


Empty