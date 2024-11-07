營收速報 - 愛山林(2540)10月營收18.08億元年增率高達174.62％
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 15:15
今年1-10月累計營收為93.11億元，累計年增率53.29%。
最新價為86.1元，近5日股價下跌-2.86%，相關建材營造下跌-0.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-260 張
- 外資買賣超：-219 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|18.08億
|175%
|82%
|24/9
|9.93億
|96%
|14%
|24/8
|8.68億
|7%
|26%
|24/7
|6.91億
|15%
|1%
|24/6
|6.84億
|-10%
|-10%
|24/5
|7.57億
|46%
|-36%
愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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