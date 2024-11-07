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鉅亨速報

營收速報 - 愛山林(2540)10月營收18.08億元年增率高達174.62％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 15:15


愛山林(2540-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣18.08億元，年增率174.62%，月增率82.04%。

今年1-10月累計營收為93.11億元，累計年增率53.29%。

最新價為86.1元，近5日股價下跌-2.86%，相關建材營造下跌-0.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-260 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 18.08億 175% 82%
24/9 9.93億 96% 14%
24/8 8.68億 7% 26%
24/7 6.91億 15% 1%
24/6 6.84億 -10% -10%
24/5 7.57億 46% -36%

愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收愛山林

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