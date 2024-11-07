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營收速報 - 泰豐(2102)10月營收3,063萬元年增率高達164.42％

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 15:15


泰豐(2102-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣3,063萬元，年增率164.42%，月增率-6.5%。

今年1-10月累計營收為2.19億元，累計年增率-50.81%。

最新價為21.85元，近5日股價上漲0.69%，相關橡膠工業上漲0.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-261 張
  • 外資買賣超：-247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 3,063萬 164% -7%
24/9 3,275萬 120% 36%
24/8 2,412萬 58% 27%
24/7 1,896萬 23% -7%
24/6 2,033萬 11% -6%
24/5 2,154萬 -48% 36%

泰豐(2102-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為製造汽車輪胎、三角膠帶、平面膠帶、運輸膠帶、環型帶、軍用戰。車履帶、帆布特種膠帶、橡膠管以及其他橡膠製品、並批發、零售。之運銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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