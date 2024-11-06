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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至9.26元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.26元，其中最高估值9.55元，最低估值9.2元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.55(9.55)11.6513.315.81
最低值9.2(9.22)10.3511.614.7
平均值9.34(9.45)10.912.4515.26
中位數9.26(9.49)10.7212.4515.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值61.71億62.98億65.16億69.94億
最低值60.42億59.41億61.18億69.94億
平均值60.97億61.03億63.02億69.94億
中位數60.65億60.50億63.23億69.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.664.644.407.29-0.87
營業收入32.38億29.07億38.10億52.18億62.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRX

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