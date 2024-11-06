鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至9.26元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.26元，其中最高估值9.55元，最低估值9.2元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.55(9.55)
|11.65
|13.3
|15.81
|最低值
|9.2(9.22)
|10.35
|11.6
|14.7
|平均值
|9.34(9.45)
|10.9
|12.45
|15.26
|中位數
|9.26(9.49)
|10.72
|12.45
|15.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.71億
|62.98億
|65.16億
|69.94億
|最低值
|60.42億
|59.41億
|61.18億
|69.94億
|平均值
|60.97億
|61.03億
|63.02億
|69.94億
|中位數
|60.65億
|60.50億
|63.23億
|69.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.66
|4.64
|4.40
|7.29
|-0.87
|營業收入
|32.38億
|29.07億
|38.10億
|52.18億
|62.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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