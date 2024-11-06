鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.52元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.7元，其中最高估值0.9元，最低估值0.56元，預估目標價為12.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.2
|1.11
|1.12
|最低值
|0.56(0.56)
|0.56
|0.55
|0.3
|平均值
|0.7(0.69)
|0.88
|0.77
|0.7
|中位數
|0.7(0.68)
|0.89
|0.82
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.42億
|58.09億
|56.69億
|51.02億
|最低值
|47.86億
|41.22億
|43.44億
|38.04億
|平均值
|50.05億
|50.64億
|50.35億
|46.24億
|中位數
|49.78億
|48.70億
|49.89億
|49.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.57
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|營業收入
|34.97億
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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