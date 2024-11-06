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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.52元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.7元，其中最高估值0.9元，最低估值0.56元，預估目標價為12.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)1.21.111.12
最低值0.56(0.56)0.560.550.3
平均值0.7(0.69)0.880.770.7
中位數0.7(0.68)0.890.820.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.42億58.09億56.69億51.02億
最低值47.86億41.22億43.44億38.04億
平均值50.05億50.64億50.35億46.24億
中位數49.78億48.70億49.89億49.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.571.070.18-0.470.34
營業收入34.97億42.13億37.29億34.55億42.40億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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