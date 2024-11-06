鉅亨買基金：川普將重回白宮 美股穩步上行可期

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 21:48

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美國總統大選開票大局已定，川普繼 2016 年後將重返白宮，「鉅亨買基金」認為，川普的減稅與企業支持政策可望延續過去的增長勢頭，帶動股市穩步上行。

根據「鉅亨買基金」投資研究部統計，回顧自 1945 年以來的 19 次美國總統選舉後美股表現（採標普 500 指數），當共和黨總統執政且掌控參眾兩院時，美股通常呈現穩定成長趨勢。選後 6 個月、12 個月、18 個月和 24 個月的平均報酬率分別為 4%、7%、10% 和 15%。隨著大選不確定性散去，美股後市可望看漲。

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「鉅亨買基金」表示，川普在競選期間承諾的減稅政策，預計將成為其執政重點之一。將企業稅率降至 15% 將有助於減輕企業負擔，促進投資和就業增長並提升美國企業的國際競爭力。同時，個人稅減免措施，包括對社會安全福利、加班費和小費的免稅，將增加民眾的可支配收入，有助於帶動消費支出。

此外，富人稅的減免，尤其是使《減稅與就業法案》（TCJA）的個人和遺產稅減免永久化，則可能提升高收入族群的投資能力。這些減稅措施雖然可能在未來十年增加約 10 兆美元的財政支出，但預期將提升企業投資和個人消費，推動經濟成長。

儘管上述減稅政策可能增加財政壓力，但川普政府計劃採取多種措施增加收入。首先是提高關稅，尤其是對中國的進口商品加徵關稅，預計在未來十年內可增加約 3.8 兆美元的收入。其次，可能承諾將嚴控財政支出，廢除拜登政府任內所簽署的《通膨削減法案》中的綠能補貼，估計可在十年內減少 9,210 億美元支出。此外，也可能減聯邦政府不必要的預算，進一步提升政府效率。