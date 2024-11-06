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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為174.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.02元，其中最高估值4.05元，最低估值3.9元，預估目標價為174.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.05(3.93)5.045.575.37
最低值3.9(3.81)4.274.825.37
平均值3.99(3.88)4.575.215.37
中位數4.02(3.9)4.475.275.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.10億22.71億24.23億24.74億
最低值20.80億21.96億23.23億24.74億
平均值20.93億22.30億23.77億24.74億
中位數20.90億22.31億23.78億24.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.444.143.982.601.51
營業收入9.38億11.44億12.39億20.36億20.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMASI

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