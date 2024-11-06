鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為174.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.02元，其中最高估值4.05元，最低估值3.9元，預估目標價為174.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.05(3.93)
|5.04
|5.57
|5.37
|最低值
|3.9(3.81)
|4.27
|4.82
|5.37
|平均值
|3.99(3.88)
|4.57
|5.21
|5.37
|中位數
|4.02(3.9)
|4.47
|5.27
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.10億
|22.71億
|24.23億
|24.74億
|最低值
|20.80億
|21.96億
|23.23億
|24.74億
|平均值
|20.93億
|22.30億
|23.77億
|24.74億
|中位數
|20.90億
|22.31億
|23.78億
|24.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.44
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|營業收入
|9.38億
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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