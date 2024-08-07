鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為162.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.81元，其中最高估值3.93元，最低估值3.6元，預估目標價為162.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.93(4.04)
|4.43
|4.97
|5.34
|最低值
|3.6(3.56)
|3.94
|4.28
|5.34
|平均值
|3.77(3.67)
|4.2
|4.73
|5.34
|中位數
|3.81(3.62)
|4.26
|4.81
|5.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.10億
|22.53億
|24.53億
|24.83億
|最低值
|20.88億
|21.90億
|22.87億
|24.83億
|平均值
|20.98億
|22.25億
|23.65億
|24.83億
|中位數
|20.96億
|22.22億
|23.55億
|24.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.44
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|營業收入
|9.38億
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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