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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為162.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.81元，其中最高估值3.93元，最低估值3.6元，預估目標價為162.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.93(4.04)4.434.975.34
最低值3.6(3.56)3.944.285.34
平均值3.77(3.67)4.24.735.34
中位數3.81(3.62)4.264.815.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.10億22.53億24.53億24.83億
最低值20.88億21.90億22.87億24.83億
平均值20.98億22.25億23.65億24.83億
中位數20.96億22.22億23.55億24.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.444.143.982.601.51
營業收入9.38億11.44億12.39億20.36億20.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMASI

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